Rijks Ambtenaren Carnaval Roosendaal denken weer aan ouderen en zieken

Halderber­ge grijpt in: boa’s controle­ren vrachtver­keer in Bosschen­hoofd

BOSSCHENHOOFD - De gemeente Halderberge stuurt binnenkort boa’s op pad om het verbod op doorgaand vrachtverkeer in Bosschenhoofd te handhaven. Ze controleren een dag in de week alle vrachtwagens in het dorp.

3 februari