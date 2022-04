Rini Wagtmans opende zes nieuwe fietsroutes ‘die zelfs de West-Brabanders zullen verrassen’

Wouwse bewoners timmeren en planten om verkeer af te remmen

WOUW - Hardrijders in de Spellestraat in Wouw doen er goed aan om voortaan hun snelheid in toom te houden. Houten bloembakken, bijzondere wegmarkeringen en een smileybord gaan er voor zorgen dat het voor de kinderen en wandelaars in de straat een stuk veiliger wordt.

10 april