Roosendaal en Rucphen overleggen over aanvullende verkeersmaatregelen Leemstraat

De spreekwoordelijke druppel was een dodelijk verkeersongeval op 29 juli, waarbij een 89-jarige man uit Zegge bij de fietsoversteekplaats werd aangereden en daags erna aan zijn verwondingen overleed. Volgen de lezing van Engelen kwam dat omdat de knipperlichten niet werkten, maar de politie Midden en West-Brabant stelt dat er geen causaal verband is tussen de inrichting van de fietsoversteek en het fatale ongeluk.

Hersteld

Hoewel de oversteekplaats op Rucphens grondgebied ligt, is het beheer van de fietsoversteek en de knipperlichtinstallatie in handen van Roosendaal. De stadswoordvoerder laat weten in augustus een melding van een storing is ontvangen. ,,Een dag later is deze hersteld.’’