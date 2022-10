Roosendaal gaat nog een keer naar veiligheid Wouws kruispunt kijken

Daarvoor gaat de gemeente Roosendaal nog eens naar het kruispunt Molensingel - Kloosterstraat - Kromveld kijken. In de ogen van de VLP in de gemeenteraad en van de Wouwse werkgroep, die zich met de Molensingel bezighoudt, krijgt de doorstroming op de Molensingel daar nu voorrang op de verkeersveiligheid.

Samenwerking verliep prima

In juli vorig jaar nam de gemeenteraad een motie van de VLP over de Molensingel unaniem aan. Strekking: maximumsnelheid omlaag naar 30 km per uur. De gemeente kreeg de opdracht de plannen uit te werken met omwonenden, met de scholen en met een verkeersdeskundige. Volgens Eric de Regt van de VLP is deze samenwerking prima verlopen.

Op één punt na: het kruispunt met Kloosterstraat en Kromveld. Daar is in de ogen van De Regt niet gekeken naar de optimale verkeersveiligheid maar naar de doorstroming van het verkeer op de Molensingel. ,,Het klopt dat niet alle suggesties zijn overgenomen”, antwoordt het college van burgemeester en wethouders. Volgens de gemeente is het in de nieuwe opzet veel veiliger voor fietsers om het kruispunt over te steken.

Quote We zijn bereid de ideeën van de werkgroep nog nader te bekijken en op kwaliteit te toetsen College van B en W, Gemeente Roosendaal

Ook zegt het college dat het aantal parkeerplekken op de Molensingel beperkt is om een goede doorstroming niet in de weg te zitten. Maar de gemeente heeft de werkgroep in Wouw al laten weten ‘bereid te zijn de ideeën van de werkgroep nog nader te bekijken en op kwaliteit te toetsen'. Het voorlopig ontwerp zal worden aangepast en de verwachting is dat de plannen volgende maand klaar zullen zijn.

Enexis

Als het kan wordt het werk in het tweede kwartaal van 2023 uitgevoerd. Dat is afhankelijk van de agenda van Enexis en van het rioolwerk in de Graaienhil.

Volledig scherm De Molensingel te Wouw wordt een 30 km-weg naar aanleiding van klachten van omwonenden over hardrijders. © Pix4Profs/Peter Braakmann