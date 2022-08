Roosendaal krijgt forse douw van Ombudsman over Polski Sklep: ‘Niet behoorlijk, zeer onzorgvuldig’

Verkoop aan de straat In goed vertrouwen een zak aardappels van Wouwse grond oppikken: ‘Mensen zijn eerlijk in een dorp’

WOUW - ‘Zelfbediening! Wouwse aardappelen te koop!’ In het centrum van Wouw kun je een zak Frieslanders uitzoeken in ruil voor een paar euro in de brievenbus, die er speciaal voor in de muur gemaakt is.

