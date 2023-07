Roosendaal krijgt miljoenen om jeugd uit de criminaliteit te houden, dit gaat er mee gebeuren

Oplossing gevonden voor 'te veel’ leerlingen Markland College Oudenbosch: het KTS-ge­bouw

OUDENBOSCH - Door een toenemend aantal leerlingen is het Markland College in Oudenbosch zelfs na de vernieuwbouw niet groot genoeg. Maar er is een oplossing gevonden: het voormalige KTS-gebouw aan de Pagnevaartweg.