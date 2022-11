Roosendaal krijgt ruim 2 miljoen om centrum beter bereikbaar te maken

Zusters francisca­nes­sen sluiten tijdperk van 184 jaar Sint Anna Oudenbosch af, de laatste drie verhuizen naar Roosendaal

OUDENBOSCH - Met de verhuizing van de laatste drie zusters naar hun collega-zusters van Mariadal in Roosendaal komt een einde aan bijna twee eeuwen kloosterleven Sint Anna in Oudenbosch. ,,Bidden kunnen we gelukkig overal”, berust zuster Teresia (88) in het einde van een tijdperk.

7 november