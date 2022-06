Roosendaal kwaad op buurgemeente Rucphen over komst megasupermarkt langs A58

Open dag Roosendaal­se modelspoor­club Post B

ROOSENDAAL - Modelspoorvereniging Post B uit Roosendaal houdt zaterdag 11 en zondag 12 juni twee open dagen. De leden van de vereniging laten tussen 10.00 en 16.30 uur de modeltreinen weer laten rijden in de voormalige restauratie van het station Roosendaal. Getoond wordt Roosendaal rond 1930. De oude gebouwen zijn door de leden van MSV Post B nagebouwd. Naast deze grote spoorwegbaan is er een oude Märklin spoorbaan te zien. Voorts is de Stichting Hondekop aanwezig met een informatiestand en zal er LGB tuinspoor te zien zijn. De entree is gratis. De vereniging is opgericht op 30 november 2000.

7 juni