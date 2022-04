Roosendaal loopt achter met woonruimte voor statushouders, meer mensen tijdelijk in hotels

Roosendaal biedt onderdak aan alleen­staan­de jongeren met verblijfs­sta­tus

ROOSENDAAL - Tien tot vijftien jonge, alleenstaande statushouders krijgen ‘zo snel mogelijk in de loop van het komende jaar’ onderdak in de gemeente Roosendaal. Voor deze jonge mensen in de leeftijd tussen de 15 en 18 jaar komen in totaal vier woningen ter beschikking.

29 december