Roosendaal profiteert van pot van 700 miljoen euro voor verbetering achterstandswijken

onderscheiden ‘Ik had niet verwacht dit ooit mee te maken’

ROOSENDAAL - De opvallend vitale Dory de Koning heeft zich ruim 32 jaar als vrijwilligster ingezet in zorgcentra De Brink en St.Elisabeth. Vanaf 1990 tot heden is zij ook een trouw koorzangeres. Als waardering voor haar inzet werd Dory benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

24 juni