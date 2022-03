Roosendaal promoten? Doe dat met de Draai van de Kaai, Blommenkinders en alle andere evenementen

analyse Gigawinst brengt ook nieuwe uitdagin­gen: Waarom de VLP in Roosendaal zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden

ROOSENDAAL - Feestvieren, daar is de VLP erg goed in, grapte de trotse lijsttrekker Arwen van Gestel woensdagavond naar aanleiding van zijn monsterzege bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar als de overwinningsroes is uitgeslapen, zal blijken dat de sprong van vijf zetels ook pittige uitdagingen meebrengt.

18 maart