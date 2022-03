Roosendaalse drugsdealer ‘betrapt’ via gekraakt communicatienetwerk: 4 jaar cel geëist

BREDA/ROOSENDAAL – Het Openbaar Ministerie heeft donderdag vier jaar cel geëist tegen een Roosendaler (33). De man zou hebben gehandeld in hasj en cocaïne.

De Roosendaler is nooit op heterdaad betrapt, maar justitie heeft gesprekken onderzocht die werden gevoerd via het door de recherche gekraakte communicatieneterwerk Sky ECC. Dat was een communicatienetwerk dat vooral door criminelen werd gebruikt. Zij waanden zich door de versleuteling onbespied door de politie en justitie.

47 kilo cocaïne

In de chats op het netwerk vond de politie een aantal groepsgesprekken waaruit bleek dat er in Roosendaal zou zijn gehandeld in 47 kilo cocaïne en vele tientallen kilo’s hasj. Na onderzoek identificeerde de politie een van de gebruikers als de Roosendaler.

Hij zou foto’s van zijn kinderen hebben gepost en het hebben gehad over de sterfdag van zijn oma, die ook daadwerkelijk op die dag bleek overleden. Er werd bovendien nog een adres genoemd van een loods die van hem zou zijn geweest en hij zou zijn aangesproken met zijn voornaam.

De man zelf zegt dat hij de berichten niet heeft gestuurd. ,,Iedereen kan foto’s van mijn kinderen van Facebook kopiëren.” Veel wilde hij er verder niet over kwijt, hij beriep zich veelal op zijn zwijgrecht.

Zijn advocaat Guy Weski bepleitte ook dat er van handel niets blijkt. ,,Van handel is het nooit gekomen. Nergens noemt mijn vermeende cliënt of een gesprekspartner dat het tot een geslaagde transactie is gekomen. Er wordt heel veel gekletst op die kanalen.’’ Hij bepleitte daarom ook vrijspraak.

Uitspraak 7 april.