Roosendaalse raadsleden nemen vol humor, emotie en zelfspot afscheid

Zuid-Afrika

Robert Breedveld (CDA) onderstreepte zijn reputatie als spreker nog één keer. Hij somde alle moties op die hij in de voorbije perioden heeft ingediend. Vaak moties, die bij aanvang op brede steun kunnen rekenen, maar waar uiteindelijk in de praktijk weinig mee is gedaan. Zijn motto: ‘Luisteren is goed, maar er iets mee doen is beter.” Zoals zijn motie een trailerhelling aan te leggen in de zwaaikom. Iedereen was voor, maar hij ligt er nog steeds niet.