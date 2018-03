Roosendaalse Reduan (15) verbijstert coaches van The Voice Kids, 'Je hebt wel lef, man'

VIDEOROOSENDAAL - De 15-jarige Roosendaalse rapper Reduan is door de audities van The Voice kids in de volgende ronde gekomen met een speciale rap. In zijn versie van het nummer 'Habiba' van Boef had Reduan voor elk coach een aparte regel verwerkt. Vooral Douwe Bob kreeg er van langs.

Volledig scherm Roosendaalse Reduan verbijstert coach Douwe Bob van The Voice Kids. © Still uitzending The Voice Kids Alle coaches wilden de rapper in hun team hebben, maar Douwe Bob was verbijsterd toen hij op de knop drukte en toevallig gelijk de zin 'Ik ga nooit failliet, ik ben geen Douwe Bob' hoorde. Douwe Bob nam het heel sportief op en complimenteerde Reduan na het optreden met de woorden 'Je hebt wel lef man'.

"Ik wil net zoveel money als Ali B. (en John de Mol.) Net zoveel hits als Marco Borsato en een chick als Ilse de Lange", rapte Reduan over de andere coaches. Uiteindelijk koos de in de Westrand wonende Roosendaler ervoor om in het team van Ali B. te worden opgenomen. De video van het optreden is een enorme hit op Youtube, intussen al 790.000 keer bekeken sinds vrijdag.

The Battles

Het is nog niet bekend in welke uitzending Reduan in de volgende ronde van The Voice 'The Battles' komt. Er zijn drie uitzendingen op 23 en 30 maart en 6 april. Daarna volgt nog een ronde 'Singles' voor de grote finale op 20 april. Reduan weet nog niet zeker of hij de finale gaat halen. "Ik heb echt geen idee man, de tijd zal het leren."

Reduan, ook wel bekend als ‘R-One’, is een van de weinige rappers dit seizoen in The Voice Kids. Hij is geen onbekende op televisie want het programma 'Go With The Flow' wist hij eerder te winnen. Reduan mocht hierdoor optreden tijdens het Bevrijdingsfestival in Zwolle en hij mocht een videoclip opnemen.

Maandag werd bekend dat Reduan ook meedoet aan een nieuw programma 'Eindmusical', dat vanaf 7 april op televisie komt. De Roosendaalse leerling van het Gertrudislyceum gaat het heel druk krijgen de komende tijd.