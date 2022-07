Roosendaler mogelijk door verwurging om het leven gekomen

Picnic in Roosendaal ligt weer stil, nu als gevolg van brand in Almelo

ROOSENDAAL ALMELO - De gevolgen van de brand bij een Picnic-hub in Almelo laten zich ook in Roosendaal voelen. De online supermarkt in Roosendaal is weer gestopt met het bezorgen van boodschappen. Voor de tweede keer, want ook na de brand in december lag de bezorging stil.

14 juli