Rucphen denkt de meeste ambities de komende jaren financieel waar te kunnen maken

Ook Rucphen heeft een nieuw college; burgemees­ter: ‘We zijn compleet, aan de slag’

RUCPHEN - Geen verrassingen meer woensdagavond in de raadsvergadering van Rucphen. De coalitiepartijen RVP, VVD en CDA gaan samen verder. Dat was al logisch bij de verkiezingen in maart, maar het duurde toch nog drie volle maanden tot er witte rook was uit het coalitieoverleg.

16 juni