Rucphen laat inwoners niet in de kou staan; verzoek aan dorpshuizen om extra open te gaan in weekenden

Roosendaal is klaar om (eindelijk) weer te klûnen, 4500 tickets in no-time weg

ROOSENDAAL - It giet oan! Nee, niet de Elfstedentocht, maar het Tullepetaons Klûnen. Sterker nog: de meest Friese kroegentocht van Roosendaal, op 22 januari, was zondag al in no-time stijf uitverkocht.

20 december