Rucphen scoort met ZLM Tour weer punten als wielergemeente van Nederland

RUCPHEN - De strijdbijl om de titel ‘wielergemeente van Nederland’ is al lang begraven. Tegenwoordig werkt West-Brabant samen aan het binnenhalen van grote wielerevenementen. Zoals komend weekend de ZLM-Tour met in deze regio een prominente rol voor Rucphen, Made en Rijsbergen.

Rucphens wethouder en RVP-lijsttrekker Laura Matthijssen had tijdens de verkiezingen twee speerpunten ‘sport en cultuur’. In haar ogen kan de gemeente zich daarmee onderscheiden van omliggende plaatsen. ,,We hebben een rijke historie, die terug gaat tot Marijn Valentijn in de jaren dertig: de eerste Nederlander in de Vuelta.’’

Later kreeg Sint Willebrord ook de primeur van de eerste gele truidrager: Wim van Est. De man maakte zich bovendien onsterfelijk door daags erna in het ravijn te duikelen, op te krabbelen en te roepen dat zijn hart stil stond, maar zijn Pontiac nog tikte.

Vélodrôme

Toen het begrip citymarketing overal in opmars kwam, claimden zowel Rucphen als Woensdrecht en Roosendaal de bouw van een gloednieuwe wielerbaan. Het vélodrôme is er nooit gekomen. ,,Ja, in Apeldoorn’’, zegt Matthijssen, ,,Was veel te duur. Wellicht hadden we meer samen moeten werken, zoals nu met de Vuelta onder aanvoering van Breda wél gebeurd.’’

Diplomatiek voegt ze eraan toe dat de boel toch nog mooi verdeeld is: een mountainbikeparcours in Hoogerheide, pumptrack in Roosendaal en een afgesloten wegparcours in het eigen Rucphen. Waaromheen in de wintermaanden de veldrit wordt gehouden. Tel daarbij op de Dorpenomloop, de bloeiende wielervereniging Willebrord Wil Vooruit en de permanente Tour de France-streep, die herinnert aan de aankomst van 1978 en de titel ‘wielergemeente van Nederland’ is gerechtvaardigd.

Gastheer ZLM Tour

Komende zaterdag is Rucphen derhalve trots gastheer van de vierde en langste etappe van de ZLM Tour. Vanaf 10.30 uur worden de renners op het bordes van het gemeentehuis voorgesteld aan het publiek. Na een geneutraliseerde start op het middaguur, is de officiële start in de Dorpsstraat in Sint Willebrord, precies daar waar Jan Raas ruim 40 jaar terug de gele trui veroverde. De rit eindigt 194 kilometer verderop in Mierlo, maar zondag keert het peloton voor de afsluitende etappe terug in West-Brabant met start in Made en finish in Rijsbergen.

Rucphen wil de komende jaren ontvangstplaats blijven voor de ZLM Tour. En als de Tour de France ooit nog eens aanklopt in het dorp van Wagtmans en Van Est dan zegt wethouder Laura Matthijssen geen nee.