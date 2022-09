Rugbyers van Jong Oranje bereiden zich in Roosendaal voor op EK

ROOSENDAAL - Voorzitter Pieter-Jan van Linden van Rugby Club Roosendaal Commando Combinatie is optimistisch. Na een intensieve voorbereiding bij zijn club is het Nederlands rugbyteam onder 18 jaar klaar voor het Europees kampioenschap rugby dat komend weekend in Georgië begint.

,,Het is een goed team! Het maakt zeker kans op een medaille”, zegt de voorzitter van RC RCC. Het trainingskamp van het Nederlands team U18 past in het streven van RC RCC om in de rugbywereld van ons land een prominentere rol te gaan spelen.

Internationale wedstrijden

Van Linden zegt: ,,Een van de actiepunten is het aantrekken van trainingskampen en internationale wedstrijden. Wij zijn hierover in contact met diverse partijen, zoals Rugby Nederland. Deze exposure is niet alleen goed voor onze leden, die top-rugby op de deurmat vinden, maar ook voor de club en rugby in deze regio.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Voorbereiding Nederlands rugbyteam U18 op EK in Georgië bij Rugbyclub RCC in Roosendaal. De selectie. © Arno Mansveld

RCC-lid Niels Nagtzaam zit in de nationale selectie en vroeg Van Linden of er mogelijkheden waren voor een trainingskamp. ,,We hebben een grote accommodatie met wel drie velden. En we konden de jongens voor een mooie prijs onderbrengen bij hotel The Rosendale. Helaas hebben we alleen maar regen gehad en moest het team elke dag op de fiets van The Rosendale naar sportpark Vierhoeven.”

Jong Oranje staat onder leiding van bondscoach Arno Mansveld. Hij heeft een speciale band met Roosendaal. ,,Toen ik de leeftijd had van deze jongens stond ik ook voor de uitdaging van mijn leven. Als 19-jarige begon ik aan de commando-opleiding van het Korps Commandotroepen in Roosendaal. Ik weet wat het is om te presteren onder druk met je teammaten. Mede door kameraadschap, inzet en vertrouwen ben ik commando geworden en nog jaren verbonden gebleven aan Roosendaal en defensie.”

Zaterdag speelt Jong Oranje de eerste wedstrijd in Tbilisi, Georgië. De tegenstander is België.