Run op skivakanties ondanks inflatie: ‘Na 2,5 jaar corona ellende zijn we allemaal blij dat we weer kunnen gaan skiën’

Auto belandt in sloot langs weg in Zegge, bestuurder spoorloos

ZEGGE - Een auto raakte in de nacht van donderdag op vrijdag van de weg en belandde in de sloot. Dat gebeurde aan de Hoge Heistraat in Zegge. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder van de auto spoorloos verdwenen.

16 september