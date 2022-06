Samen afwassen of een fietstochtje maken? Kom naar het Vraag- en aanbodpunt in Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD - Op zoek naar een maatje om muziek te maken of handig genoeg om bij te springen in het opknappen van de tuin? Kom dan op de eerste of derde donderdag van de maand naar het Vraag- en aanbodpunt Sint Willebrord.

In dorphuis De Lanteern komen deze donderdag vraag en aanbod voor het eerst bij elkaar. Het initiatief van Rob Smits om de sociale cohesie in het dorp weer op het oude peil te brengen krijgt straks ook navolging in de andere dorpen van Rucphen.

,,Belangrijk, want 40 procent van de Rucphense bevolking voelt zich weleens eenzaam. Een percentage dat in coronatijd alleen maar toegenomen is‘’, zegt Smits, die tijdens de jaarlijkse mantelzorgdag aan de praat raakte met wethouder Suzanne Breedveld. Daaruit is het Vraag- en aanbodpunt Sint Willebrord voortgekomen.

Huiskamer

Op een laagdrempelige manier komen vraag en aanbod samen in wat Smits ‘de huiskamer’ noemt. ,,Het is geen Marktplaats, want dan kom je nog nauwelijks aan ontmoeten toe. Ik haal altijd maar mijn eigen hobby als voorbeeld. Als muzikant wil ik graag een keertje met iemand anders samen spelen. Dan vul ik dat aanbod in op een kaartje en kan een andere muzikant daar in mee gaan. Het is voor elkaar, door elkaar.‘’

Wethouder Breedveld is gecharmeerd van het laagdrempelige karakter. ,,We hebben elkaar nodig. Dat kan met deze uitwisseling op een leuke manier zonder de portemonnee te hoeven trekken. Vrijblijvend, maar toch met verantwoording naar elkaar.’’

Dorpshuis

Het Vraag- en aanbodpunt Rucphen wordt begeleid door Wim Pijlman en gaat op 7 juli van start. Wanneer de andere dorpen zo ver zijn, is nog niet bekend. Centraal ontmoetingspunt is wel in alle gevallen het dorpshuis. ,,Maar ieder op eigen manier. Rob kiest bijvoorbeeld voor het huiskameridee‘’, aldus Breedveld, die meteen als cadeautje een koffiepot uitreikte want onder het genot van een bakje leut ontstaan vaak de leukste samenwerkingsverbanden.

De inloop is iedere eerste en derde donderdag van de maand tussen 10 en 11.30 uur. Op 23 juni schrijft Rob Smits, die ook een postbus bij de entree laat plaatsen met vraag- en aanbodkaartjes, een klusjesmarkt uit. Op 7 juli is het maatjesmarkt en op 21 juli digitaal welzijn. ,,Mensen, die niet vertrouwd zijn met computers worden dan geholpen.‘’