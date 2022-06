Samen met Rob de Nijs neemt ook Roosendaler Frank Jansen afscheid

Tankstati­on zit openlucht­the­a­ter Vrouwenhof dwars: Roosendaal trekt bij Shell aan de bel

ROOSENDAAL - Een lpg-tank - en dus niet een theoretisch probleem met geluidsoverlast - zorgt ervoor dat in elk geval deze zomer geen voorstellingen in het openluchttheater in het Vrouwenhof kunnen worden gehouden.

9 juni