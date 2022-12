Schaatsen kan weer in Roosendaal

Ondanks de hoge energieprijzen is in de gemeente Roosendaal het ijsseizoen weer van start gegaan. Op het Kadeplein gaat tijdens Roosendaal on Ice schoolschaatsen vaak samen met vrij schaatsen. Dinsdag is ook de bedrijvencompetitie curling om de BVR Curling Cup weer begonnen.

Artiesten treden op

In Wouw gaat zaterdag de ijsbaan op de Markt open. Momenteel wordt gewerkt om Wouw on Ice op tijd klaar te krijgen. Het is de zesde keer dat de schaatsbaan er ligt. Vorig jaar had de nieuwe opzet al gepresenteerd moeten worden, maar toen is de baan in verband met covid niet gelegd. Ook in 2020 ontbrak de ijsvloer. De ijstent heeft een groot podium waar artiesten optreden.