Schrik onder wandelaars groot na belagen vrouw in natuurgebied: ‘Voetafdruk stond in haar gezicht’

Wie, wat, waar? Wat wordt hier aangeboden op een van de grootste veilingen in Breda?

De veiling in Breda, gemaakt door fotograaf en filmmaker Wim Breukink. Het kan niet missen dat het gaat om de RBT-veiling ofwel de Rooms-Katholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging aan de Heilaarstraat. Lange tijd was het een van de grote veilingen van Nederland. Weet jij er meer over te vertellen?