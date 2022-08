Scooterrijder botst met lesauto in Roosendaal en raakt lichtgewond

Roosenda­lers weten ondanks goede ervaringen nog steeds maar amper van Cliënton­der­steu­ning af

ROOSENDAAL - Nog steeds weten twee op de drie Wmo-cliënten in de gemeente Roosendaal niet van het bestaan van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning, waar zij terecht kunnen met allerlei hulpvragen. Dat was al in 2015 zo en dat is sindsdien niet verbeterd.

8 augustus