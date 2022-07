Sebastiaan Hamans nieuwe fractievoorzitter CDA Roosendaal

Roeken, lijsttrekker bij de laatste verkiezingen, blijft dus wel aan als raadslid. Dat was de Nispense eerder al tussen 2002 en 2010 en werd ze in 2018 opnieuw. Sinds augustus 2019 was ze fractievoorzitter. Ze volgde toen Robert Breedveld op, die meer tijd voor zijn werk nodig had.



Roosendaler Hamans, die Roeken vanaf 1 september opvolgt, is in het dagelijks leven juridisch adviseur bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Sinds 2018 is hij raadslid voor het CDA. Bij de verkiezingen in maart dit jaar stond hij op plek drie voor de christendemocraten, die drie zetels haalden. De partij neemt deel aan de coalitie met verder nog VLP, VVD en GroenLinks.