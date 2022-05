Seizoen voor de buitenzwembaden is begonnen: ‘Niemand klaagt over het koude water’

Roeland Appels van zwembad Blankershove in Oud Gastel is tevreden over de opening van het zwembadseizoen. De eerste fanatieke zwemmers lagen zondagochtend al vroeg in het water, de schoolkinderen hebben tenslotte nog vakantie. ,,Niemand klaagt over het koude water”, zegt hij lachend. ,,En de eerste frietjes zijn ook al verkocht.”