Snel duidelijkheid over wanneer een mantelzorgwoning in Roosendaal is toegestaan

Met een praatje en een glimlach zorgen gastheren voor rustige stapavond in Roosendaal: ‘Ik voel me veiliger’

ROOSENDAAL - Om de rust te bewaren tijdens de stapavonden in Roosendaal hebben de gastheren van SfeerBeheer geen boetes of straffend taalgebruik nodig. Een praatje, een grapje en een brede glimlach zijn zaterdagavond voldoende. ,,We halen de angel uit het conflict.”

24 juli