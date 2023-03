Sportgala Roosendaal maakt kanshebbers bekend: wie worden sportman, -vrouw en -team van het jaar?

Stichting Sportgala Roosendaal heeft vrijdag deze nominaties bekendgemaakt, aangevuld met die voor de titel sportploeg van het jaar. Daarvoor komen Dynamo Team supplement A (turnen), RC RCC 1 (rugby) en ZPV Hieronymus Masters 20+ (zwemmen) in aanmerking. De winnaar van de titel talent van het jaar is al bekend: turner Joany van Bodegraven.

Het sportgala maakt dit jaar een inhaalslag: Roosendaalse sporters die in de ‘coronajaren’ 2020 en 2021 een topprestatie leverden, kunnen alsnog worden uitgeroepen tot sportkampioen. ,,Weliswaar stonden de sportcompetities in die jaren op een laag pitje, toch kan ik me voorstellen dat her en der op topniveau gepresteerd is”, vertelde voorzitter Robert Schuurman eerder in deze krant. ,,Daar gaan we niet aan voorbij.’’