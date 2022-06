Sportievelingen zwemmen, lopen en fietsen tijdens de Triatlon in Oud Gastel

‘s Ochtends was het al tijd voor de eerste triatleten om individueel te laten zien wat ze in huis hadden. Verschillenden van hen stonden een aantal uur later weer klaar bij de Vliet, om met een team de volgende sportieve uitdaging aan te gaan. Tijdens de triotriatlon neemt elk lid van een trio één onderdeel van de triatlon voor zijn of haar rekening. Eerst 500 meter zwemmen in de Vliet, daarna 20 kilometer fietsen en vervolgens nog vijf kilometer hardlopen.