Stadsnomaden Aad Meijer en Leo Lotterman: hoe twee niet-Roosendalers trots werden op deze stad

Roosendaal filmt, danst met Roosendaal Danst als grote finale in september

ROOSENDAAL - Roosendaal danst. Altijd en overal. Zo lijkt het toch als je de projecten van de Stichting Roosendaal Danst! op een rij zet. Zelfs in de coronajaren zaten de groepen niet stil. Hoogtepunt voor dit jaar is beslist he driedaags festival in september.

28 juni