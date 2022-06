Steekproef Dorpsraad: Wouw maakt zich zorgen om winkels en woningen

Inmiddels hebben de leden van de Dorpsraad met de antwoorden een totaaloverzicht gemaakt. Uit de enquête blijkt duidelijk dat men zich het meest zorgen maakt over de mogelijkheid om een betaalbare woning te kunnen vinden in Wouw. Dat geldt voor zowel jong als oud, maar vooral de jongeren dreigen buiten de boot te vallen door hoge prijzen en weinig aanbod.

Het is niet makkelijk voor starters op de woningmarkt: ‘Wat er ook gebeurt, ik ga wonen in Wouw!’

Starterswoningen

Op het gebied van wonen wordt er door leden van de Wouwse Dorpsraad al gesproken met de gemeente Roosendaal. Daarbij komen zaken als de woonvisie, de woonagenda en de woningbouwprogrammering in de dorpen aan de orde. Zo is aangekaart dat starterswoningen belangrijk zijn voor het dorp. Zo is de werkgroep ‘Wouwse jeugd (Z)onder dak’ actief. Dit is een project in Wouw voor en door jongeren om betaalbare woningen voor starters in Wouw te realiseren.