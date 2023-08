Roosenda­lers dreigen baan te verliezen als ze celstraf krijgen: werkstraf voor vuurwerk­han­del, ook straf voor moeder

Twee mannen die in Roosendaal vanuit huis illegaal in vuurwerk handelden, hoeven van de rechtbank niet de cel in. De kans is groot dat ze dan hun baan kwijt raken en in een nog veel negatievere criminele spiraal terecht komen, meent de rechtbank in Breda. De mannen van 24 jaar krijgen wel de maximale werkstraf van 240 uur.