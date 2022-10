Tapgesprekken liquidatiezaak Van der Linde brengen ook oplichting in beeld: ‘postzegels’ waren vervalste briefjes van 500 euro

BREDA - De man die is veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op Bredanaar Peet van der Linde bedacht al tijdens zijn voorarrest iets om zijn (ex-)vrouw in Sprundel aan een financiële buffer te helpen. Een handeltje in ‘postzegels’ (valse briefjes van 500 euro) en oplichting van verzekeraars. Maar de politie luisterde mee.