Tentoonstelling over oud-Wouw in Lambertuskerk

Roosendaal­se Evi Roobol tenniskam­pi­oen

ROOSENDAAL - Evi Roobol uit Roosendaal is met haar tennispartner Emily Schut Nederlands kampioen dubbelspel tennis onder 16 geworden. Een leuk detail is dat haar opa Jack van Merode in 1972 ook Nederlands kampioen was. Niet met tennissen maar op de tienkamp atletiek.

9 augustus