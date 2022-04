Terrasbelasting Roosendaal ook dit jaar kwijtgescholden

Die werd in 2020 kwijtgescholden om de horeca te steunen tijdens de coronapandemie. Zo kon de horeca met hun terrassen meer winst maken in de periodes dat zij wél open mochten zijn. In 2021 werd de steunmaatregel al verlengd, omdat ook de pandemie voortduurde, met verplichte horecasluitingen tot gevolg.



Omdat de laatste lockdown, in december 2021 en januari van dit jaar, volgens het college van burgemeester en wethouders opnieuw ‘een flinke financiële aderlating’ voor de horeca betekende, is nu besloten om voor het derde jaar op rij geen precario te heffen en te innen.