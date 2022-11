Thuiszorg in West-Brabant moet op de schop om zorginfarct te voorkomen

An­ti-kwakzalve­rij­club hekelt infoavond met sprekers uit alternatie­ve hoek in Bravis ziekenhuis: ‘Ongepast’

ROOSENDAAL - Een informatieavond over endometriose in het Roosendaalse Bravis ziekenhuis zorgt voor verbazing bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Drie van de vier sprekers komen uit de hoek van alternatieve geneeswijzen. Het Bravis ziekenhuis zegt echter hier vooraf overleg over te hebben gehad met de eigen specialisten.

7:00