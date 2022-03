Tiener rijdt 120 kilometer per uur te hard op Antwerpseweg in Roosendaal

Rond 17.00 uur zag de politie een auto met hoge snelheid over de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal rijden. Een agent stopte de auto en ging in gesprek met de 19-jarige bestuurder over zijn rijgedrag. Hij verzocht de bestuurder zich normaal te gedragen en mocht, na controle van zijn rijbewijs, weer verder rijden.

200 kilometer per uur

De bestuurder bleek hardleers want een aantal uren later betrapte de politie hem opnieuw op gevaarlijk rijgedrag en meerdere verkeersovertredingen. Op de Antwerpseweg maakte hij het helemaal bont. Hij haalde onder andere rechts in en sjeesde met ruim 200 kilometer per uur over de 80 kilometerweg.