Tieners beroven man uit Roosendaal van scooter

Tweede klasse C Het blijft bibberen voor JEKA, Gastel en Victoria'03

In de tweede klasse C gaan de beslissingen na de uitslagen van deze zondag, uitgezonderde de titel voor RBC, pas op de slotdag vallen. Cluzona heeft vooral baat bij winst, of dik verlies tegen VFC, terwijl Roosendaal de afwachtende derde is. Virtus moet minimaal een punt pakken tegen JEKA om niet rechtstreeks te degraderen, terwijl datzelfde JEKA, Gastel en Victoria'03 allen nog in de nacompetitie om degradatie verzeild kunnen raken.