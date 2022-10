Toch nog een kermis in Oud Gastel dit jaar

Toegangsmuntje

Voor de nieuwe exploitant is dit een proefballon, want bij succes wil hij hier jaarlijks terugkomen. Mogelijk niet alleen in Oud Gastel, maar ook in de andere kernen van Halderberge. De gemeente is namelijk erg teleurgesteld in de exploitant die in Gastel tot twee keer toe niet heeft thuisgegeven en hij nam ook de Hoevense en Oudenbossche kermis voor zijn rekening.