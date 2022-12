Tot halverwege de avond minder sprinters tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

Zwakbegaaf­de Willebror­der ‘gijzelt’ zijn aan GHB verslaafde dochter

BREDA/SINT WILLEBRORD – Het is een triest verhaal van een vader met wie het zelf ook niet echt goed gaat. Toen hij zijn dochter totaal van de wereld in een stoel zag hangen, wazig van de GHB, greep hij in. Maar hij ging daarbij veel te ver denkt justitie. Tegen hem is dinsdag bij de rechtbank in Breda vijftig weken cel geëist.

6 december