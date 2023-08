Tuinieren zit in het bloed: bijzondere sierbloemen en een grote moestuin

Niet twee, maar toch maar één zendmast bij Moerstra­ten voor een betere dekking

MOERSTRATEN - Eerst waren er klachten over de slechte bereikbaarheid via het mobiele netwerk in Moerstraten. KPN en Vodafone wilden dat oplossen door elk een eigen mast te plaatsen bij het dorp. Maar ook dat leidde tot gemor.