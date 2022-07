Tullepetrein schenkt aan Roosendaalse goede doelen: ‘Het is het goodwilltreintje van de stad’

De Tullepetrein is een bedenksel van Benjamin Scheltema en Emiel Brehm en begon vooral als een gratis leutig lijndienstje door de binnenstad met carnaval. In 2019 debuteerde het treintje wegens vergunningproblemen enkel in de optocht als schooiwagen, een jaar later was alles wel op tijd rond en kon de trein voor het eerst Tullepetaonen door de stad rijden.

Broertjes Bart (12) en Tijn (11) krijgen in één maand dezelfde diagnose: ‘Binnen half jaar zat hij in rolstoel’

We laten nu alvast zien waar­voor-ie is gebouwd

Goodwilltreintje

,,Dat gaan we vaker doen”, zegt Brehm. ,,Hoe meer we aflossen, hoe meer we straks aan het goede doel kunnen schenken. We laten nu alvast zien waarvoor-ie is gebouwd. Het is het goodwilltreintje van de stad.”