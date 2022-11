Twee mannen (24 en 39 jaar) aangehouden in onderzoek naar explosief bij Roosendaalse woning

Reportage Vlaamse boeren bang voor de toekomst: ‘Wij lopen in de stik­stofaan­pak achterop bij jullie’

ESSEN (B) - Ook Belgische boeren voelen zich nu serieus bedreigd in hun voortbestaan. Binnenkort neemt de Vlaamse regering besluiten over vergaande stikstofmaatregelen. ,,Wij vrezen dat die heftiger worden dan in Nederland.”

