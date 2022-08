Twee mannen (60 en 55) opgepakt voor aanranding van twee minderjarigen in zwembad Roosendaal

COLUMN Wouwse Plantage heeft El Infierno del Pin

Het is een hobby die zich een aantal jaren geleden als vanzelf ontwikkelde. Het bezoeken van een Grote Ronde. Het begon ooit in Den Bosch. In 1996 startte daar de Tour met een totaal verregende tijdrit, die werd gewonnen door Alex Zülle. Later heb ik de Grand Départ bezocht in Utrecht, in Brussel en in Düsseldorf en gingen we naar etappes in Lille, Binche, Amiens, et cetera. Ook de Giro d’Italia staat op mijn lijstje, met de prachtige etappes in Apeldoorn en Nijmegen. Tom Dumoulin in het roze!

