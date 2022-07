Twee mannen aangehouden in Roosendaal voor wapen- en drugsbezit

Rucphen denkt de meeste ambities de komende jaren financieel waar te kunnen maken

RUCPHEN - Koud is de jaarrekening aangenomen of Rucphen is al weer toe aan de kadernota. De nieuwe gemeenteraad wordt meteen aan de financiële vraagstukken gezet. Het is meegenomen dat Rucphen zwarte cijfers schrijft.

24 juni