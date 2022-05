Twee rijstroken A17 richting Roosendaal dicht door kraanwagen met pech

Blijft de Gastelse wandelvier­daag­se toch bestaan? ‘Dit mag niet uit ons dorp verdwijnen’

OUD GASTEL - Er is officieel nog niet veel over te zeggen, maar er is al wel belangstelling getoond om de Wandelvierdaagse in Oud Gastel van evenementenorganisatie ’t Veerke over te nemen. Donderdag kwam een eind aan de gouden editie.

20 mei