‘Uiterste inspanning’ om Nispense molen en bijgebouw te behouden

De molen is een rijksmonument, de molenaarswoning een gemeentelijk monument. De schuur, de voormalige winkel en het motorhuis hebben geen beschermde status. Het vorige college van burgemeester en wethouders wilde die ook niet alsnog toekennen, ondanks een verzoek van de VLP. Brickfield had de gebouwen immers al gekocht, zónder beschermde status.

Maar het politieke tij is sinds de verkiezingen gekeerd, met de VLP inmiddels in het college. Nu eist op initiatief van CDA de voltallige coalitie, aangevuld met Roosendaalse Lijst en PvdA, dat het motorhuis alsnog als erfgoed wordt erkend. Wethouder Arwen van Gestel (VLP) geeft zelf aan blij te zijn met die oproep.

‘Toekomst molen in gevaar’

De partijen willen niet alleen dat het motorhuis en de molen samen opgesteld kunnen worden voor publiek, maar zijn zelfs bang dat woningbouw de toekomst van de molen in het algemeen bedreigt. Die moet namelijk wekelijks draaien om niet in verval te raken, terwijl woningeigenaren daar bezwaar tegen zouden kunnen maken.

Brickfield zei in februari al in deze krant die zorgen onterecht te vinden. De woningen komen even ver van de wieken af te staan en krijgen dezelfde afmetingen als de huidige bijgebouwen. ,,Dat was een eis van de welstandscommissie. Zo blijft het in dezelfde sfeer.”