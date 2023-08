Roosendaal­se wegenwach­ter René doet noodrepara­ties bij Gardameer: ‘Ze barstten in huilen uit van blijdschap’

LAZISE/ROOSENDAAL - In zijn dagelijkse werk helpt ANWB-wegenwacht René Nouws (53) mensen met pech in de regio Breda, deze week schiet hij gestrande Nederlanders aan het Gardameer in Italië te hulp. ,,We blijven tot onze missie hier klaar is.”