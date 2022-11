Uitslag Bewonersenquête Roosendaal: het is maar net wat je wil lezen

Steeds meer interesse in tweejarige hbo-opleiding: ‘Alles is in deze tijd kort en snel’

ROOSENDAAL – Accountmanager, leefstijladviseur of toch appdesigner? Jongeren die twijfelen over hun vervolgopleiding, konden zaterdagmiddag terecht op de open dag van de Associate degrees Academie in Roosendaal.

19 november